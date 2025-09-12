Andere Märkte wie Deutschland könnten noch vor Jahresende eine erhöhte IPO-Aktivität verzeichnen. Der Prothesenhersteller Ottobock SE gehört zu den Unternehmen, die im aktuellen Zeitfenster einen Börsengang in Erwägung ziehen. Zwei der grössten Industriekonzerne des Landes planen ebenfalls Ausgliederungen. «Es ist ermutigend zu sehen, dass wieder gute Unternehmen einen Börsengang planen», sagte Oliver Diehl, Co-Leiter des ECM-Bereichs für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Jefferies. «Es gibt einige gute Vermögenswerte, die aus verschiedenen Gründen einen Börsengang einem Verkauf vorziehen.»