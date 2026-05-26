Dies ​ist Teil einer umfassenderen Welle von Verstaatlichungen in ​Russland. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Geschäftsmann ​Strukow vorgeworfen, er habe sein Eigentum «durch Korruption» erlangt. Er befindet sich ‌jedoch nicht in Haft und wurde bislang nicht offiziell angeklagt. Uzhuralzoloto zählt zu den zehn grössten Goldförderern des Landes.