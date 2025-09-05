Grund für den Abschlag am Freitag ist die doppelte Rating- und Kurszieländerung durch BNP Paribas Der Analyst geht auf «Outperform» gleich auf «Underperform» und streicht das Kursziel um fast 20 Franken auf 55 Franken zusammen. Damit ist er der einzige Experte, der die Aktien zum Verkauf empfiehlt. Ein Kollege spricht «Halten» aus, sieben empfehlen den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Bloomberg bei 72,86 Franken.