Den grössten der angekündigten Börsengänge plant HawkEye 360, mit einer angestrebten Bewertung von bis zu 2,4 Milliarden Dollar. Die Firma aus Herndon im Bundesstaat Virginia wolle bis zu 416 Millionen Dollar einnehmen. Dafür sollen 16 ‌Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 24 und 26 Dollar pro Stück angeboten werden. Das 2015 gegründete Unternehmen betreibt ein Satellitennetzwerk, das weltweit Funkfrequenzen erfasst und analysiert. Zu den Hauptkunden zählen die US-Regierung und verbündete Staaten, deren ​Verteidigungs- und Geheimdienste die Daten unter anderem zur Bedrohungserkennung und Überwachung maritimer Aktivitäten nutzen. ​Anfang April sicherte sich HawkEye einen Vertrag mit der US-Raumfahrtbehörde ​Nasa zur Erforschung der Kommunikation im Weltraum.