Was den Ausblick angeht, sind die Meinungen unterschiedlich: So sieht Vontobel die Gesellschaft «ideal positioniert» für die Energiewende und der damit verbundenen Investitionswelle (Solar, LNG, E-Kraftstoffe, Wasserstoff etc.). Etwas zurückhaltender ist der Experte der UBS: Seiner Meinung nach liegt der aktuelle Ausblick des Managements lediglich im Rahmen der Erwartungen.