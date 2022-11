Das Goldman-Team um Christian Mueller-Glissmann und Cecilia Mariotti erklärte, dass ihr Modell eine 39-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Verlangsamung des US-Wachstums in den nächsten 12 Monaten impliziere, während Risikoaktiva nur eine 11-prozentige Chance einpreisten. "Dies erhöht das Risiko weiterer Rezessionsängste im nächsten Jahr", schrieben sie am Montag in einer Note.