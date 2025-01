Aus Schweizer Sicht stehen am Dienstag die Quartalsergebnisse von Logitech an, gefolgt vom Jahresergebnis von Lonza am Mittwoch. Am Donnerstag folgen dann Roche und ABB mit ihren Ergebnissen zu 2024, so wie Umsatzzahlen seitens Bucher und Gurit. Abgeschlossen wird die Newsflut vom Ergebnis 2024 von Novartis am Freitag.