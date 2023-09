Vergangene Woche teilte Elantas mit, dass sie mittlerweile 87,69 Prozent des Aktienkapitals der Von Roll-Gruppe hält. Elantas hatte weitere Aktien an der Börse zugekauft und aus dem Eigenbestand der Von Roll übernommen. Die offizielle Angebotsfrist wird voraussichtlich am 25. September 2023 beginnen und bis am 27. Oktober 2023 laufen. Elantas bezahlt 86 Rappen je Von Roll-Aktie.