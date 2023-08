In den Monaten Januar bis Juni erzielte Von Roll einen Umsatz von 122,6 Millionen Franken nach 116,7 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Freitag vorab mitteilte. Der grössere Bereich Insulation wuchs dabei um 5,1 Prozent auf 89,7 Millionen Franken und das Segment Composites legte um 4,9 Prozent auf 32,9 Millionen Franken zu.