Das Kaufangebot wird voraussichtlich am 27. November 2023 abgeschlossen. Anschliessend werde das gerichtliche Squeeze-out Verfahren durchgeführt. Dann werden die nicht andienenden Von Roll Aktionäre als Gegenleistung für die kraftlos erklärten Aktien den Angebotspreis in bar erhalten, und Von Roll wird von der SIX Swiss Exchange dekotiert.