Wenn die Sozialversicherungskennzahlen aufgrund der Einführung der 13. AHV-Rente angepasst werden, gibt es eine Erhöhung der maximalen Beiträge, welche an die Säule 3a geleistet werden können. Es profitieren aber nur diejenigen Steuerpflichtigen, die effektiv auch den maximalen Beitrag in die Säule 3a einzahlen - was man nach Möglichkeit jährlich tun sollte, aber meist nur für einkommensstarke Personen in Frage kommt.