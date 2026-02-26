Mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland (53 Prozent) kaufte 2025 laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mindestens ein Pistazienprodukt. Die grösste Käuferreichweite erzielten die Kategorien Nüsse, Tafelschokolade, Eis, Milchgetränke und Fertigdesserts. Neben Lebensmitteln finden sich Pistazien inzwischen aber auch in Produkten wie Duschbädern, Seifen, Shampoos, Gesichtsmasken, Lippenpflegeprodukten und Weichspülern.