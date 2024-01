Die Positionierung in der US-Aktienbenchmark ist leicht bullish - gleichauf mit der von Anfang Dezember. Und die verbleibenden Shorts bauen allmählich Verluste auf. Dies schreibt das von Chris Montagu geleitete Team am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden. «Ein Short Squeeze ist möglich», wenn der Markt seinen Aufwärtslauf fortsetzt, prognostiziert er.