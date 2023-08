Richemont - Fundamentaldaten rücken in den Vordergrund

Der Luxusgüterkonzern musste in den letzten vier Wochen an der Börse ordentlich Federn lassen. Gleich um 8 Prozent ging es bergab, was die positive Bilanz seit Jahresbeginn auf 5 Prozent reduzierte. Dabei sind die Halbjahreszahlen Mitte Juli gut ausgefallen. Doch scheint es, als ob die Zukunft weniger strahlend sein könnte, als man sich erhofft hatte. Der Bedarf aus dem Nach-Corona-Boom ist inzwischen gedeckt und die Erholung in China ist weit weniger dynamisch als prognostiziert. Es sind vielmehr vermehrt Schwächezeichen aus dem Reich der Mitte, dem zusammen mit den USA wichtigsten Absatzmarkt für die Branche, zu vernehmen - was sowohl die Swatch- als auch die Richemont-Aktie belastet.