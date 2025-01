Die Ernüchterung folgte rasch: Die Titel verloren bis Börsenschluss am ersten Tag sechs Prozent. Daraufhin erfolgte ein Auf und Ab: Ende November noch das Allzeithoch von knapp 44 Franken, im Dezember der Tiefpunkt bei 39 Franken. Seither konnten die Aktien an Terrain gewinnen und verzeichnen seit Anfang Jahr ein Kursplus von 7 Prozent. Am heutigen Donnerstag kosten die Titel 42,15 Franken.