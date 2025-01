Die Infrastrukturausgaben in den USA werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren für ein stärkeres Wachstum als üblich bei der amerikanischen Einheit von Holcim sorgen, sagte Chief Executive Officer Miljan Gutovic am Freitag in Davos gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Ich denke, die Infrastrukturausgaben werden sich jetzt nur noch beschleunigen», erklärte Gutovic, nachdem er auf die Notwendigkeit dieser Investitionen in den USA und das Engagement von Präsident Donald Trump für solche Projekte hingewiesen hatte.