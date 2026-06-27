Dabei gibt es in der Genfer Gemeinde viel gut gefüllte Portemonnaies: Cologny gilt als eine der wohlhabendsten der Schweiz. Die Einwohner können es sich leisten, die Waren nach Hause zu bestellen – oder den Butler zum Einkaufen zu schicken. Auf der anderen Seite des Rankings steht Anniviers VS. Hier führt der tägliche Einkauf zu Entscheidungsschwierigkeiten. Im 2800-Seelen-Dorf gibt es laut dem Ranking fast 20 Einkaufsmöglichkeiten.