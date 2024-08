Die Problemfälle häufen sich

Allerdings teilen nicht alle diesen Optimismus. In Umfragen traut nur eine Minderheit der Wähler Scholz zu, das Ruder noch einmal herumreissen zu können. Dies liegt daran, dass er weiter Kanzler einer als zerstritten wahrgenommenen Ampel-Koalition mit Grünen und FDP bleibt und keine «Basta»-Entscheidungen treffen kann. Auch nach der Regierungseinigung über den Haushalt 2025 zeigten sich in einer Ipsos-Erhebung 53 Prozent der Deutschen deshalb sehr unzufrieden mit der Arbeit des Regierungschefs, nur zwölf Prozent waren mit Scholz sehr zufrieden. Der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Peter Matuschek, verweist auf ein anderes Problem und die schwierige Vergleichbarkeit mit 2021: «Das Bild von Scholz ist heute gefestigt. Es ist schwer zu sagen, was passieren müsste, damit sich dies noch einmal ändert», sagt er zu Reuters. Ampel-Beschlüsse wie das Heizungsgesetz, das Bürgergeld oder die teilweise Cannabis-Legalisierung hängen den Sozialdemokraten laut Umfragen zudem wie Klötze am Bein.