Das Unternehmen Vonovia werde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren ausserhalb der USA Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro platzieren, wie es am Dienstag in Bochum mitteilte. Vonovia will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der Refinanzierung von Schulden einsetzen.