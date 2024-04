Vonovia habe eine Verkaufsvereinbarung für rund 4500 Wohnungen sowie ein unbebautes Grundstück in Berlin für insgesamt 700 Millionen Euro unterzeichnet, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Der Verkauf an zwei kommunale Berliner Wohnungsunternehmen erfolge zum Buchwert. Der Übergang der Geschäftsanteile der Gesellschaften ist Anfang 2025 geplant, wie es aus einer Mitteilung der Howoge Wohnungsbaugesellschaft hervorgeht.