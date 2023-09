Aus Sicht von Buch fehlen in Deutschland derzeit mehr als eine Million Wohnungen. «Meine Schätzung ist: Wir brauchen 700 000 Wohnungen im Jahr, auch wegen der zunehmenden Zuwanderung.» Das Problem seien also nicht eine Million Wohnungen, sondern in sehr kurzer Zeit mehrere Millionen Wohnungen, die fehlten.