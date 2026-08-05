Im Tagesgeschäft verdiente Vonovia mehr: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Vonovia 771,6 (Vorjahr: 811,5) Millionen Euro. Die Mieten legten organisch um 3,6 Prozent zu. Doch der stark verschuldete Konzern bekommt weiter höhere Finanzierungskosten zu spüren. «Die höheren Finanzierungskosten entsprechen unseren Erwartungen», sagte Finanzvorstand Philip Grosse.
Für das laufende Jahr 2026 erwartet Vonovia weiter eine Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) auf 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro - nach 2,8 Milliarden Euro 2025.
(Reuters)