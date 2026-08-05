Im Tagesgeschäft verdiente Vonovia mehr: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) ‌stieg im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro. Unter dem ​Strich verdiente Vonovia 771,6 (Vorjahr: 811,5) ​Millionen Euro. Die Mieten ​legten organisch um 3,6 Prozent zu. Doch der ‌stark verschuldete Konzern bekommt weiter höhere Finanzierungskosten zu spüren. «Die höheren Finanzierungskosten entsprechen unseren Erwartungen», sagte ​Finanzvorstand ​Philip Grosse.