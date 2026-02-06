Die Zürcher Bank hat die Jahreszahlen 2025 vorgelegt und dabei mit den Ergebnissen und einer deutlich stärkeren Kapitalbasis überrascht.
Gegen 9.50 Uhr notiert die Aktie 4,3 Prozent höher bei 68,00 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,9 Prozent im Minus steht. Damit scheint sich die zuletzt ins Stocken geratene Aufwärtsbewegung der Aktie wieder fortzusetzen: Von unter 60 Franken im November 2025 hatte das Papier bis Mitte Januar 2026 auf rund 68 Franken zugelegt, danach aber wieder etwas nachgegeben.
Die Analysten würdigen die Jahreszahlen insgesamt verhalten positiv. Hervorgehoben werden insbesondere die Erträge und Ergebnisse über den Erwartungen sowie die deutlich stärkere Kapitalisierung.
Die ZKB hebt denn auch die CET1-Quote von 19,7 Prozent hervor; diese sei «deutlich besser» als geschätzt ausgefallen. Gleichzeitig verweist der zuständige Analyst aber auf anhaltende Abflüsse bei den Institutional Clients.
Die UBS spricht derweil von deutlich übertroffenen Erwartungen bei den Ergebnissen, getragen von einem starken Handelsresultat, und streicht ebenfalls die markant höhere Kapitalquote heraus. Positiv hebt die UBS zudem die Entwicklung im Private-Clients-Geschäft hervor. Auch sei die Bank bei den strategischen Zielen und dem Effizienzprogramm auf Kurs.
jl/hr
(AWP)