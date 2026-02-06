Gegen 9.50 Uhr notiert die Aktie 4,3 Prozent höher bei 68,00 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,9 Prozent im Minus steht. Damit scheint sich die zuletzt ins Stocken geratene Aufwärtsbewegung der Aktie wieder fortzusetzen: Von unter 60 Franken im November 2025 hatte das Papier bis Mitte Januar 2026 auf rund 68 Franken zugelegt, danach aber wieder etwas nachgegeben.