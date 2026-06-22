Auch die jüngsten Patentausläufe haben der Novartis-Aktie keinen grösseren Dämpfer verpasst.

Jeder Generika-Hersteller muss sich die Frage stellen, ob sich der hohe finanzielle Aufwand lohnt, die Spezialitätenprodukte von Novartis zu kopieren. Ein anschauliches Beispiel ist das Medikament Lutathera zur Krebsbehandlung, wo das Patent abgelaufen ist und ein Generika-Konkurrenzprodukt kommen wird. Aber es ist eine Herausforderung, dieses Produkt herzustellen und an Ärzte zu vertreiben, da es radioaktiv ist und somit nur eine Haltbarkeit von fünf Tagen hat – danach zersetzt sich dieses Medikament selbst. Auch wenn der Generikahersteller nun seine Kopie von Lutathera zu einem tieferen Preis auf den Markt bringen sollte, ist noch nicht sicher, wie viel Einfluss das auf die Novartisumsätze haben wird. Der Generikaproduzent kann Probleme mit der Produktion, dem Vertrieb oder der Anwendung bekommen. Was dazu führen könnte, dass die Ärzte eher beim langjährigen Hersteller Novartis bleiben würden, auch wenn das Produkt teurer ist. Mit anderen Worten: Die Eintrittsbarrieren für Generika sind für viele Novartisprodukte zuweilen hoch.