Schneider sagt: «Nachdem der coronabedingte Einbruch endlich überwunden ist, erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr ein Wachstum, das über unseren Schätzungen lag, sowie eine deutlich höher als erwartete Marge. Wir haben unser Modell entsprechend angepasst und gehen davon aus, dass das Unternehmen das Jahr besser abschliessen wird als bisher erwartet. Dies spiegelt sich auch in Roches erneuerter Jahresprognose wider, in der das erwartete Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bestätigt und das Kern-EPS-Wachstum in den hohen einstelligen Bereich angehoben wurde.»