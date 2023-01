Der Transformationsplan weise in die richtige Richtung, schreibt Vontobel-Analyst Andreas Venditti. Wichtige Fragen blieben aber weiterhin offen. Das Chance/Risiko-Profil der Grossbank erachtet Venditti denn auch weiterhin als höchst unsicher, was zu einer volatilen Aktienkurs-Entwicklung führe. Jedwede Marktentwicklung oder Übernahmegerüchte könnten der Aktie zwar sofort einen starken (kurzfristigen) Auftrieb geben, so der Analyst.