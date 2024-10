Nestlé baut die Konzernleitung um und teilt Weltregionen neu zu. Wie wird sich dies auf den Geschäftsgang und das Abscheiden an der Börse auswirken?

Die Neuorganisation ergibt in diesem Zusammenhang sehr viel Sinn. Laurent Freixe möchte die wichtigsten Manager am Hauptsitz in Vevey haben. Er will ein kleineres und agileres Team. So können Entscheidungen rascher gefällt werden. Freixe kann die Lage sehr gut einschätzen, da er die Zone Europa und dann Nordamerika vor einigen Jahren geführt hat. Das sind weiche Faktoren, die mit der Kultur der Führung zu tun haben.