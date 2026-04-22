Die UBS will laut Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher Möglichkeiten prüfen, wenn der Bundesrat bei seiner Linie bleibt, wie er letzte Woche sagte. Welche Optionen wären das?

Kelleher hat an der Generalversammlung wohl bewusst nicht genau gesagt, was er damit meint. Ein Punkt ist wohl immer noch die Möglichkeit einer Sitzverlegung. Das gehört zum Spektrum der Optionen, die es gibt. Das scheint im Moment unwahrscheinlich, aber es ist eine Option. Dabei ist es ganz klar die Pflicht des Verwaltungsrats, den Aktionären gegenüber, alle Möglichkeiten zu prüfen. Darum ist das auch eine Option, die geprüft werden muss, auch wenn ich nicht hoffe, dass es so weit kommt.