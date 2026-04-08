Die Bank Vontobel hatte am Dienstag die Eröffnung ihrer neuen Filiale in Düsseldorf bekanntgegeben, wobei ein Standort für das neue Team noch nicht feststeht. Die Bank strebe eine zentrale Lage in der Stadt an, betonte Vontobel allerdings. Das Schweizer Institut richtet sich an seinem neuen Standort in Deutschland an vermögende Privatkunden und Family Offices.