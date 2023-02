Staub erhielt für das vergangene Jahr neben einem unveränderten Basissalär einschliesslich Personalvorsorge von 1,15 Millionen Franken einen Bonus von insgesamt 1,3 Millionen Franken, der zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien anfiel. Vor Jahresfrist hatte die Bonuskomponente noch 3,2 Millionen Franken betragen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.