So eröffne die Zürcher Privatbank einen neuen Standort in Los Angeles, nachdem sie zuvor die Niederlassungen in New York und Miami ausgebaut habe, sagte Schubiger. «Die Westküste bietet enormes Potenzial, sowohl aufgrund der hohen Vermögensdichte als auch wegen der internationalen Kundschaft in dieser Region.» Für Vontobel habe seit längerer Zeit festgestanden, dass die Bank an beiden Küsten vertreten sein müsse.