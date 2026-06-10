Es gebe durchaus Anzeichen dafür, dass internationale Investoren ihre Vermögensallokationen überdenken, sagte Schubiger in einem am Mittwoch publizierten Interview mit der Online-Publikation «Finews».
«Gerade im Nahen Osten beobachten wir, dass gewisse Investoren ihre geografische Aufstellung neu beurteilen. Die Schweiz wird dabei häufig als langfristig stabiler Standort wahrgenommen», sagte Schubiger, der die Zürcher Privatbank gemeinsam mit Christel Rendu de Lint leitet. Politische Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, eine starke Währung und eine verlässliche Wirtschaft würden international sehr geschätzt. «Das macht unseren Finanzplatz gerade in turbulenten Zeiten attraktiv.»
Dass der Hongkonger Finanzplatz die Schweiz als führender Offshore-Finanzplatz abgelöst habe, zeige, dass das Land seine Stärken nicht als selbstverständlich betrachten dürfe, sagte Schubiger. Weiterhin verfüge das Land aber über hervorragende Voraussetzungen als Finanzplatz - und es sollte das mit «deutlich mehr Selbstbewusstsein» vertreten. «Leider haben wird das Talent, uns stets schlechter zu machen, als wir sind», kritisierte der Vontobel-Manager.
Wachstumsmärkte USA und Deutschland
Für die Bank Vontobel zählten sowohl die USA wie auch Deutschland zu den strategisch wichtigen Wachstumsmärkten der Vermögensverwaltungsbank, sagte Schubiger zu den jüngsten Expansionsschritten der Zürcher Bank. Vontobel expandiert derzeit in beiden Ländern mit neuen Niederlassungen.
So eröffne die Zürcher Privatbank einen neuen Standort in Los Angeles, nachdem sie zuvor die Niederlassungen in New York und Miami ausgebaut habe, sagte Schubiger. «Die Westküste bietet enormes Potenzial, sowohl aufgrund der hohen Vermögensdichte als auch wegen der internationalen Kundschaft in dieser Region.» Für Vontobel habe seit längerer Zeit festgestanden, dass die Bank an beiden Küsten vertreten sein müsse.
Deutschland zähle derweil zu den weltweit wichtigsten Märkten für +Ultra High Net Worth Individuals", betonte Schubiger. Gleichzeitig verfüge das Land über einen starken Mittelstand und viele Unternehmerfamilien. Im April hatte Vontobel die Eröffnung eines neuen Standorts in Düsseldorf bekanntgegeben.
(AWP)