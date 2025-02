Andrew Jackson, Brian Fischer, Jean-Pierre Stillhart, Gianpiero Galasso sowie Christoph von Reiche, der Leiter Institutional Clients, werden künftig direkt an die Co-CEOs berichten, wie es weiter heisst. Sie werden zudem Teil des Executive Committee der Bank Vontobel AG werden. Alle Änderungen treten per Anfang März 2025 in Kraft und sind laut der Mitteilung von der Finanzmarktaufsicht Finma genehmigt worden.