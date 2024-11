In einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Mittwoch erklärten sie, dass sich die Doppelspitze bewährt habe und die Bank trotz Herausforderungen auf Kurs sei. «Wir sehen uns sehr gut positioniert. Wir haben ein starkes, bewährtes Geschäftsmodell und ein grosses Potenzial, auch in Zukunft zu wachsen», sagte Schubiger. In den vergangenen Jahren sei es der Bank gelungen, ihr Kerngeschäft mit institutionellen Kunden und Privatkunden kontinuierlich auszubauen.