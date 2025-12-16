Finanz- und Risikochef Thomas Heinzl ist nach gut fünf Jahren im Amt zurückgetreten. Er wird neu das Amt des CEO der Luxemburger Quintet Private Bank übernehmen. Die Bank Vontobel wolle nun eine Nachfolgeregelung zu gegebener Zeit bekannt geben, heisst es in einer Mitteilung des Zürcher Instituts vom Dienstag. Interimistisch wird nun Jan Marxfeld, Leiter Finanzen & Steuern, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Verantwortung für den Finanzbereich übernehmen. Esther Brügger, Leiterin Markt- und Kreditrisiko, übernimmt neben ihren aktuellen Aufgaben die Verantwortung für den Risikobereich.