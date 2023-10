Die verwalteten Vermögen (AuM) lagen per Ende September bei 207,3 Milliarden Franken, nach 211,9 Milliarden per Ende Juni, wie den Zahlen der Zürcher Privatbank zu entnehmen ist. In den ersten neun Monaten des Jahre verbuchte die Bank einen Netto-Neugeldabfluss in Höhe von 2,5 Milliarden Franken (Vorjahr -3,4 Milliarden). Dennoch habe das Unternehmen die ersten neun Monate mit einem verbesserten Betriebsertrag abgeschlossen, betont Vontobel.