Die Kursrückgänge sowohl an den Aktien- wie an den Bondmärkten lasteten auf den verwalteten Vermögen, die per Ende des Jahres noch bei 204,4 Milliarden Franken lagen gegenüber 243,7 Milliarden per Ende 2021. Unter dem Strich flossen zudem Vermögen im Höhe von 5,2 Milliarden ab, nachdem im Vorjahr noch ein Netto-Neugeldzufluss von 8,1 Milliarden resultiert hatte.