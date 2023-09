Die Papiere wurden über die Plattform Cosmofunding bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert. Die Anleihen seien in zwei Tranchen zu jeweils 200 Millionen Dollar zu einem Ausgabekurs von 100 Prozent begeben worden, teilte der Vermögensverwalter am Freitag mit. Die Mindeststückelung beträgt 200'000 Dollar. Abgerechnet wurde am 28. September.