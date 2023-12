Keine Belastungen aus Allianz-Zeit

Der frühere Allianz-Manager befürchtet keinerlei Belastungen für Vontobel oder für ihn selbst wegen einem im kommenden Jahr beginnenden US-Prozess gegen einen ehemaligen Allianz-Mitarbeitenden in den USA. Diesem werden betrügerische Aktivitäten vorgeworfen zu einer Zeit, als Utermann noch CEO von Allianz Global Investors in den USA war. Allianz hatte in der Folge in den USA eine hohe Strafe zahlen müssen.