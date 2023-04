Auch die Vorgaben für das zweite Quartal werden als "eher etwas vorsichtig" bezeichnet. So soll der Umsatz zwischen 200 und 230 Millionen Franken liegen. Harald Eggelin von der Zürcher Kantonalbank etwa war bisher von einem Quartalsumsatz in Höhe von 227 Millionen Franken ausgegangen. Die Konsenserwartungen sind gar in der Region von 247 Millionen Franken angesiedelt, wie die UBS berichtet.