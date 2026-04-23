Nach ⁠Jahren mit Abflüssen zog der Bereich Institutional Clients ‌im ersten Quartal 0,3 Milliarden ‌Franken an ​Neugeld an, wie Vontobel am Donnerstag mitteilte. Dabei hätten die Kunden vor allem in festverzinsliche Anlagen frisches Geld investiert. ‌Letztmals hatte Vontobel 2021 Zuflüsse bei Institutional Clients ausgewiesen.