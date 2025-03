Der Umsatz lag mit 631 Millionen Franken auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn stieg derweil um 12 Prozent auf 189 Millionen Franken an. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 8,3 Millionen Franken nach 55 Millionen im Vorjahr, wobei bei den Vorjahreszahlen die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeklammert wurden.