Der Erfolg des Unternehmens ist vor allem das Verdienst von Vorstandschef Oliver Reichert, der am Mittwoch die Börsenglocke an der Wall Street läuten will. Seit 2009 bei Birkenstock, war er 2013 als erster familienfremder Manager an die Konzernspitze gerückt. Seit er den Gesundheitssandalen ein hippes Image verpasst und die Produktpalette ausgeweitet hat, hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht. Allein von 2020 bis 2022 stieg er fast um ein Drittel. Grösster Markt für Birkenstock ist Amerika. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen dort, mit steigender Tendenz. Das ist Bankern zufolge auch der wichtigste Grund für die Wahl von New York als Börsenplatz - auch wenn Birkenstock zu 95 Prozent in Deutschland produziert.