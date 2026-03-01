Hans Schäppi, damals Vizepräsident der Gewerkschaft GBI, erinnert sich an jenen schicksalhaften Tag (7. März 1996) für den Wirtschaftsstandort Basel. Um 06.00 Uhr habe ihn der Personalchef der Ciba-Geigy persönlich angerufen. Rund vier Stunden später gebe es auf dem Flughafengelände eine Pressekonferenz zur Fusion, so die Nachricht in den frühen Morgenstunden. «Es ist erstaunlich, wie lange sie diesen Plan geheim halten konnten», sagte Schäppi gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.