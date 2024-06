Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt auf der Inflation, da der Arbeitsmarkt stark geblieben ist. Das Beschäftigungswachstum in den USA stieg im Mai sprunghaft an, wobei die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft um 272'000 zunahm, wie aus einem Bericht des Bureau of Labor Statistics vom Freitag hervorgeht.