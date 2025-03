Nur etwas mehr als zwei Wochen nach der Parlamentswahl einigten sich die Demokraten am Freitag mit drei anderen Parteien auf eine neue Koalition. Neuer Ministerpräsident soll Jens-Frederik Nielsen werden. In einer Erklärung kündigten die Regierungsparteien an, mit Dänemark über den künftigen Status der grössten Insel der Erde sprechen zu wollen.