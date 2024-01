Beim Chemieunternehmen Gechem kommt wegen der Krise im Roten Meer Sand ins Getriebe. «Das ist jetzt ein Drahtseilakt, den wir die nächsten Wochen und Monate gehen müssen», sagt Vorstandschefin Martina Nighswonger. Die Firma aus dem pfälzischen Kleinkarlbach mit rund 160 Mitarbeitern musste wegen Lieferproblemen infolge der Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer in Teilbereichen ihre Produktion drosseln. Es kommt zu Lieferverzögerungen vor allem bei Trinatriumcitrat, Zitronensäure und Amidosulfonsäure. Diese Stoffe werden in WC-Reinigern und Spülmaschinen-Tabs eingesetzt, die Gechem für grosse Konzerne produziert. «Im Moment steht unser Drei-Schichtbetrieb auf dem Prüfstand wegen der Probleme», beklagt Nighswonger. Die höheren Transportkosten könne Gechem nur zum Teil an die Kunden weitergeben.