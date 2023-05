Biden traf sich mit den vier führenden Republikanern und Demokraten aus beiden Kongresskammern. McCarthy hatte zuvor erklärt, bis zum Wochenende müsse ein Deal stehen, um die Vereinbarung durch den Senat und das Repräsentantenhaus bringen zu können. Biden will zwar trotz des Streits am Mittwoch zum G7-Gipfel nach Japan reisen. Anschließend werde er jedoch bereits am Sonntag wieder in die USA zurückkehren, erklärte das Präsidialamt nach dem Krisentreffen. Geplante Reisen nach Australien und Papua-Neuguinea seien abgesagt worden.