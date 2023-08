Im vergangenen Jahr reichte die achtminütige Rede Powells in Jackson Hole aus, um den S&P 500 Index um 3,4% in den Keller zu schicken. Statistisch gesehen zwar ein Ausreisser, und in Anbetracht rückläufiger Inflationsdaten dürfte die Rede vermutlich nicht zu falkenhaft ausfallen. Aufgrund der dünnen Handelsvolumina im Sommer, der noch laufenden Korrektur der Rally, des schwachen Momentums und systematischer Investoren wie Trendfolger oder Volatility-Control-Fonds, die zwischenzeitlich von Aktienkäufern zu Aktienverkäufern geworden sind, könnten aber bereits kleinere Überraschungen für grössere Ausschläge sorgen.