Mit der Einigung ist eine Normalisierung des TV- und Film-Geschäfts in den USA aber noch nicht in Sicht. Denn Mitte Juli legten auch die Hollywood-Schauspieler ihre Arbeit nieder. Für deren Gewerkschaft SAG-AFTRA spielen die Themen Vergütung durch Streaming-Dienste und der Einsatz von KI ebenfalls eine zentrale Rolle. Es war der erste Doppelstreik seit 63 Jahren, der die TV- und Filmindustrie in den USA weitgehend lahmlegte. Dem Volkswirt Kevin Klowden von der Denkfabrik Milken Institute zufolge summiert sich der volkswirtschaftliche Schaden des Doppelstreiks auf mindestens fünf Milliarden Dollar.