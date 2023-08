Teurere Vorprodukte trieben die Preise insbesondere in der Landwirtschaft nach oben: 14,0 Prozentpunkte des Preisanstiegs von 34,2 Prozent gingen auf deren Konto, fanden die Münchner Forscherinnen und Forscher heraus. Im Produzierenden Gewerbe (12,4 Punkte von plus 13,9 Prozent), im Baugewerbe (7,4 von plus 16,2 Prozent) sowie im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (7,0 von plus 11,3 Prozent) gab es eine ähnliche Tendenz.